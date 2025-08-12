В "Зените" назвали сплетнями интерес к футболисту "Фиорентины" Бельтрану

Аргентинский полузащитник выступает за итальянскую команду с 2023 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сообщения об интересе петербургского футбольного клуба "Зенит" к аргентинскому полузащитнику итальянской "Фиорентины" Лукасу Бельтрану являются сплетнями. Об этом ТАСС рассказал председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее журналист Марко Джордано сообщил на своей странице в соцсети X, что "Зенит" интересуется Бельтраном и готов предложить за него €10 млн.

"Сплетни", - сказал Медведев, отвечая на вопрос об интересе "Зенита" к Бельтрану.

Бельтрану 24 года, он выступает за "Фиорентину" с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 47 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.