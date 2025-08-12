Бегун Иванов: в Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя

Выросший в Санкт-Петербурге Федор Иванов перебрался в Москву в 14-летнем возрасте

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Перебравшийся из Санкт-Петербурга в Москву бегун Федор Иванов считает, что петербуржцы гораздо приветливее жителей столицы России. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

Выросший в Санкт-Петербурге Иванов перебрался в Москву в 14-летнем возрасте.

"Я вообще не люблю такие большие города, - признался Иванов. - Для молодых людей, которые приезжают в Москву из небольших городков в 18-19 лет, конечно, все кажется круто. Я вырос во втором по величине городе России, и по инфраструктуре Москва меня не особо зацепила".

"В Москве меня также убивают большие расстояния. Когда я захожу в метро, я достаточно часто там встречаю злых людей, поэтому стараюсь как можно меньше под землю спускаться. В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают. Ну, это если брать среднестатистических жителей Москвы. Кто побогаче, конечно, живет на расслабоне", - добавил 23-летний спортсмен.

Иванов в субботу на чемпионате страны в Казани стал первым россиянином, сумевшим пробежать 400 метров с барьерами быстрее 48 секунд (47,94).