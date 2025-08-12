Ранее голкипер покинул "Панатинаикос", за который выступал с 2022 года

АФИНЫ, 12 августа. /ТАСС/. Греческий футбольный клуб "Левадиакос" подписал контракт с российским вратарем Юрием Лодыгиным. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Детали подписанного соглашения между сторонами не разглашаются.

Лодыгину 35 лет, его последним клубом был греческий "Панатинаикос", который он покинул в августе в статусе свободного агента. За команду голкипер выступал с 2022 года, в сезоне-2023/24 вместе с ней стал победителем Кубка Греции. По ходу карьеры футболист выступал за греческие ПАС, "Олимпиакос", "Эордаикос", "Ксанти", турецкий "Газиантеп", тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит", в составе которого становился чемпионом России (2015, 2019), обладателем суперкубка (2015, 2016) и кубка страны (2016).

За сборную России на счету Лодыгина 11 матчей. Вратарь входил в состав национальной команды на чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016, но не провел на этих турнирах ни одной игры.

В сезоне-2024/25 "Левадиакос" занял девятое место в элитном дивизионе чемпионата Греции.