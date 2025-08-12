Матч сборных России и Иордании по футболу пройдет на "Лукойл-Арене"

Встреча состоится 4 сентября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Иордании пройдет на "Лукойл-Арене" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Встреча пройдет 4 сентября и начнется в 20:00 мск.

Сборная России сыграет на "Лукойл-Арене" впервые с 7 сентября 2021 года. Тогда россияне одержали победу над командой Мальты в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. По итогам квалификации сборная России должна была сыграть в плей-офф за выход на мировое первенство, однако в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

В 2025 году сборная России провела матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1). В рейтинге ФИФА россияне располагаются на 35-й позиции.

7 сентября россияне на выезде встретятся с соперниками из Катара. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. 12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет матч с командой Перу, 15 ноября российские футболисты в Сочи примут чилийцев.