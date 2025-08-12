Встречи с Щербаковой и Туктамышевой пройдут в рамках Ночи московского спорта

Фестиваль состоится 16 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева примут участие в фан-встречах в рамках Ночи московского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского спорта.

Фестиваль пройдет 16 августа на 16 площадках Москвы.

В мероприятии также примут участие победительница чемпионата России 2023 года Софья Акатьева и заслуженный тренер России, хореограф Даниил Глейхенгауз. Для гостей фестиваля выступит группа "Корни". В фан-встрече также примет участие заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).