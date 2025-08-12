Армейцы проиграли "Акрону" в матче Кубка России

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского "Акрона" в серии пенальти обыграли московский ЦСКА в домашнем матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "Акрона" гол забил Солтмурад Бакаев (53-я минута). У ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев (70). В серии пенальти точнее оказались хозяева - 5:4.

ЦСКА потерпел первое поражение под руководством швейцарца Фабио Челестини, который возглавил команду 20 июня. До матча с "Акроном" под его руководством армейцы одержали четыре победы в официальных матчах, включая победу в Олимпбет - Суперкубке России, и дважды сыграли вничью. ЦСКА проиграл впервые с 30 апреля, тогда красно-синие в первом матче финала плей-офф "пути РПЛ" на выезде уступили петербургскому "Зениту".

"Акрон" и ЦСКА выступают в группе D вместе с калининградской "Балтикой" и московским "Локомотивом". Встреча этих команд пройдет 13 августа на поле железнодорожников. В первом туре ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 2:1, "Акрон" был сильнее "Балтики" (2:1).

"Акрон" единолично возглавил группу D, тольяттинцы набрали 5 очков. У ЦСКА 4 очка, "Локомотив" и "Балтика" очков не набрали. В следующем туре ЦСКА 27 августа на выезде сыграет с "Балтикой", "Акрон" на следующий день в гостях встретится с "Локомотивом".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).