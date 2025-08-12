Чемпион России Смолов стал игроком клуба Медиалиги Broke Boys

По окончании прошлого сезона форвард покинул "Краснодар"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московский клуб Медиалиги Broke Boys объявил о переходе в состав команды нападающего Федора Смолова.

Подробности о сроках контракта не уточняются.

Broke Boys принимает участие в Фонбет - Кубке России по футболу. Команда в первом раунде "пути регионов" обыграла со счетом 3:2 "Орел". Во втором раунде Broke Boys на выезде сыграет с курским "Авангардом".

Смолову 35 лет, он выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду.

По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.