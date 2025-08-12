С 2019 по 2023 год он занимал аналогичную должность в омском "Авангарде"

ТАСС, 12 августа. Сергей Белых назначен на пост генерального директора китайского клуба "Шанхай Дрэгонс", выступающего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Проект очень интересный и амбициозный, поэтому я с радостью принял предложение стать генеральным директором "Шанхай Дрэгонс". Я немало времени провел в "Авангарде", хорошо знаю КХЛ, имею опыт сложных проектов, связанных с переездом команды и стартом сезона на новой арене. Этот проект еще сложнее, поскольку предусматривает переезд клуба в другую страну: "Шанхай Дрэгонс" - китайская команда и будет играть в Китае. Нашим китайским болельщикам, от которых уже поступает немало вопросов, могу дать пас, что скоро для них должны быть интересные новости. Ну а ближайший сезон мы проведем в Санкт-Петербурге, что является действительно знаковым событием, ведь Санкт-Петербург и Шанхай являются городами-побратимами. Спасибо руководству города и "СКА-Арены" за теплый прием и помощь в решении большого количества задач", - сказал Белых.

С 2019 по 2023 год Белых был гендиректором омского "Авангарда", в 2021 году команда стала обладателем Кубка Гагарина. С 2023 по 2024 год Белых был исполнительным директором московского футбольного клуба "Спартак".

7 августа китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". 3 июля стало известно, что клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне КХЛ на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.