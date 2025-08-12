Встреча завершилась со счетом 3:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 обыграли казанский "Рубин" в домашнем матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "Газпром-Арене".

Забитыми мячами отметились Матео Кассьерра (70-я минута, 78, с пенальти) и Вадим Шилов (83).

Символический удар перед началом матча нанес 27-я ракетка мира Александр Бублик, являющийся уроженцем Гатчины Ленинградской области. С 2016 года он представляет на соревнованиях Казахстан. На счету Бублика семь побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Зенит" является единоличным лидером группы A, петербуржцы набрали 6 очков. "Рубин" идет вторым с 3 очками. Выступающие в этом же квартете грозненский "Ахмат" и "Оренбург" не набрали очков, они проведут в Оренбурге очный матч 13 августа.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом" 26 августа, "Рубин" в этот же день в гостях встретится с "Ахматом".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).