В третьем круге россиянин победил представителя Австралии Алексея Попырина

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 9-м номером. У Попырина был 21-й номер посева. В четвертом круге россиянин сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина 17 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Попырину 26 лет, в рейтинге ATP он располагается на 19-й позиции. На счету спортсмена 3 победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.