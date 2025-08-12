С 2022 года бельгиец выступал за "Атлетико"

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Бельгийский полузащитник Аксель Витсель подписал контракт с испанским футбольным клубом "Жирона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Витселю 36 лет, с 2022 года он выступал за испанский "Атлетико". Ранее он был игроком бельгийского "Стандарда", португальской "Бенфики", германской "Боруссии" из Дортмунда и петербургского "Зенита", в составе которого по разу выиграл чемпионат (2015) и Кубок России (2016) и дважды - суперкубок страны (2015, 2016). В составе сборной Бельгии полузащитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.