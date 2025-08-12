В махачкалинском "Динамо" рассказали, почему футболист Пальцев не перешел в "Спартак"

По словам гендиректора "Динамо" Шамиля Газизова, клуб не устроило время, в течение которого надо было дать ответ на предложение "Спартака"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Трансфер защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева в московский "Спартак" не состоялся, поскольку махачкалинский клуб не устроило время, в течение которого "Спартак" попросил дать ответ по предложению о переходе. Об этом журналистам заявил генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов.

В июле генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявлял журналистам, что "Спартак" был заинтересован в трансфере Пальцева, но не ведет переговоры о переходе.

"Нас не устроило время, в течение которого надо было дать ответ. Предложение нам было сделано 17 июля. 18 июля надо было дать ответ, а 19-го игра со "Спартаком", - сказал Газизов.

Пальцеву 24 года, он защищает цвета махачкалинского "Динамо" с июля 2024 года. В составе команды он провел 40 матчей.