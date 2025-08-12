Недавняя игра команд в чемпионате завершилась победой краснодарской команды со счетом 1:0

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле сыграет против действующего чемпиона России "Краснодара" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене".

Команды выступают в группе B вместе с самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи". В первом туре "Динамо" победило "Сочи" со счетом 3:2, а "Крылья Советов" обыграли "Краснодар" (2:1). В этом сезоне столичный клуб встретится с "Краснодаром" во второй раз - 2 августа краснодарцы обыграли "Динамо" со счетом 1:0 в матче третьего тура РПЛ.

По мнению бывшего нападающего "Динамо" Дмитрия Булыкина, на данной стадии турнира ответственность не будет давить на игроков, поэтому в предстоящей игре нет фаворита. "Сейчас на групповом этапе на командах практически нет никакой ответственности, и лидеров, как правило, берегут, - сказал Булыкин ТАСС. - Непонятно, кто выйдет на поле, поэтому определить победителя сейчас трудно. Их матч в чемпионате было очень тяжело смотреть, там было больше борьбы, чем игры, поэтому хотелось бы увидеть более содержательный матч".

Матч между "Динамо" и "Краснодаром" начнется в 20:45 мск.

"Локомотив" примет "Балтику", "Ахмат" сыграет против "Оренбурга"

Также в среду "Сочи" на своем поле встретится с "Крыльями Советов". Самарский клуб является одним из лидеров чемпионата, а "Сочи" в четвертом туре набрал свое первое очко в сезоне. "Сочи" еще никогда не обыгрывал самарский клуб ни в одном из турниров. Матч начнется в 18:30 мск.

Одновременно с игрой в Сочи в Москве стартует встреча столичного "Локомотива" и калининградской "Балтики". Команды выступают в группе D вместе с "Акроном" из Тольятти и московским ЦСКА. В первом туре "Локомотив" проиграл ЦСКА (1:2), а "Балтика" с тем же счетом уступила "Акрону". В последний раз команды встречались в сезоне-2023/24. Тогда "Балтика" в серии пенальти победила в четвертьфинале "пути РПЛ", однако в чемпионате страны "Локомотив" одержал две победы.

Игровой день начнется матчем между "Оренбургом" и грозненским "Ахматом". Команды выступают в группе A вместе с петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином". В первом туре "Ахмат" уступил "Зениту" (1:2), а "Оренбург" проиграл "Рубину" (0:2). В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, в которых "Ахмат" одержал домашнюю победу (1:0) и сыграл вничью в гостях (0:0). Матч начнется в 16:15 мск.