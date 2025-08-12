Соревнования состоятся в Академии спорта "Динамо"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый Кубок Федерации гимнастики России по прыжкам на батуте пройдет в Москве в среду. Соревнования состоятся в Академии спорта "Динамо".

На турнире выступят спортсмены из 14 регионов страны, которые разыграют 9 комплектов наград. В состязании примут участие чемпионы мира Михаил Заломин, Александр Одинцов, Василий Макарский, Анна Корнетская, а также участники Олимпийских игр в Париже Анжела Бладцева и Яна Павлова.

Призовой фонд соревнований составит более 18 млн рублей. Для зрителей также будет предусмотрена автограф-сессия с серебряным призером Олимпийских игр Дмитрием Ушаковым, пятикратным чемпионом мира Алексеем Крыжановским и Заломиным.

"Обычно соревнования по прыжкам на батуте занимают несколько дней, собирают большое количество спортсменов со всей страны и состоят из двух квалификаций и финальных стартов. Кубок федерации пройдет за один день в два этапа, такая система сделает соревнования более живыми и динамичными. Это прекрасная возможность показать вид спорта и его достижения болельщикам. Я уверен, мы станем свидетелями яркой и захватывающей борьбы за награды", - сказал вице-президент Федерации гимнастики России по прыжкам на батуте Николай Макаров, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.