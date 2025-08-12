Одинаковые поражения "Спартака" и ЦСКА, победа "Зенита". Итоги дня Кубка России

Обе московские команды проиграли в серии пенальти

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Начало второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу удивило результатами. Во вторник поражения в серии пенальти потерпели московские "Спартак" и ЦСКА.

В заключительном матче дня "Спартак" на своем поле уступил махачкалинскому "Динамо". Основное время завершилось со счетом 1:1. На 87-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов реализовал пенальти, который был назначен после фола Пабло Солари. После пропущенного мяча главный тренер "Спартака" Деян Станкович, который отсутствовал на скамейке запасных из-за дисквалификации, покинул свое место на трибуне. Тем не менее красно-белым удалось отыграться - на 5-й добавленной минуте счет сравнял Руслан Литвинов после подачи Даниила Зорина. В послематчевой серии у красно-белых не забили Зорин и Роман Зобнин, у махачкалинцев не смог повторить успех Агаларов.

Тренер "Спартака" Ненад Сакич после матча отметил, что у футболистов команды было много брака. По его словам, причиной этому могла быть неуверенность из-за не самого лучшего старта команды в этом сезоне. Сейчас у красно-белых серия из трех матчей без побед во всех турнирах, в РПЛ московская команда повторила худший результат с 2011 года. "Естественно, хотели победить в этой игре, но не поучилось, довольствуемся только одним очком. Хочется отметить, что играли до конца, не сдавались, после пропущенного гола смогли отыграться", - отметил Сакич на пресс-конференции.

В матче с "Динамо" по состоянию здоровья не приняли участия игроки основного состава "Спартака" Жедсон Фернандеш, Маркиньос и Ливай Гарсия. По словам Сакича, они должны быть готовы к игре РПЛ против петербургского "Зенита", которая состоится 16 августа.

Перед матчем символический удар по мячу нанес вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Голкипер в составе "Спартака" в 2014 году выиграл Кубок Харламова - трофей, который вручается победителю Молодежной хоккейной лиги.

"Спартак" и "Динамо" выступают в группе C вместе с "Пари Нижний Новгород" и "Ростовом". У "Динамо" после двух игр 5 очков, у "Спартака" - 4, "Ростов" и "Пари НН" очков не набрали. В первом матче футболисты "Спартака" обыграли "Ростов" (2:0), махачкалинцы переиграли "Пари НН" (1:0). Встреча "Пари НН" и "Ростова" пройдет 14 августа в Саранске из-за ремонта стадиона в Нижнем Новгороде. В следующем туре "Спартак" 26 августа примет "Пари НН", махачкалинцы на следующий день в гостях сыграют с "Ростовом".

Первое поражение ЦСКА при Челестини

В другом матче дня ЦСКА проиграл тольяттинскому "Акрону" (1:1, 4:5 по пенальти). При пропущенном мяче 21-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп совершил ошибку в передаче, из-за чего Солтмурад Бакаев отправил мяч в пустые ворота. У ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. В серии пенальти Тороп смог отразить пенальти от Максима Болдырева, но это не помогло - у ЦСКА 11-метровые не реализовали Данил Круговой и Кирилл Глебов.

ЦСКА потерпел первое поражение под руководством швейцарца Фабио Челестини, который возглавил команду 20 июня. До матча с "Акроном" под его руководством армейцы одержали четыре победы в официальных матчах, включая победу в Олимпбет - Суперкубке России, и дважды сыграли вничью. ЦСКА проиграл впервые с 30 апреля, тогда красно-синие в первом матче финала плей-офф "пути РПЛ" Кубка России на выезде уступили "Зениту".

Челестини отметил, что ЦСКА подвела реализация. "В этой игре у нас было много хороших действий и эпизодов. Несмотря на серьезную ротацию, я узнавал свою команду с точки зрения идеи игры, - сказал Челестини, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев. - В матче [чемпионата России] с "Рубином" у нас была потрясающая реализация. И сегодня у нас было немало опасных моментов - то есть тех, что происходят в двух-трех метрах от ворот, на те же пять голов, но мы их не забили. Это и есть футбол, но мне важнее то, что команда доминировала на поле и показывала желание победить".

"Акрон" и ЦСКА выступают в группе D вместе с калининградской "Балтикой" и московским "Локомотивом". Встреча этих команд пройдет 13 августа на поле железнодорожников. В первом туре ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 2:1, "Акрон" был сильнее "Балтики" (2:1). "Акрон" единолично возглавил группу, тольяттинцы набрали 5 очков. У ЦСКА 4 очка, "Локомотив" и "Балтика" очков не набрали. В следующем туре ЦСКА 27 августа на выезде сыграет с "Балтикой", "Акрон" на следующий день в гостях встретится с "Локомотивом".

Также во вторник "Зенит" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 3:0. Два гола забил Матео Кассьерра, еще один мяч на счету 17-летнего воспитанника петербургской команды Вадима Шилова. "Зенит" является единоличным лидером группы A, петербуржцы набрали 6 очков. "Рубин" идет вторым с 3 очками. Выступающие в этом же квартете грозненский "Ахмат" и "Оренбург" не набрали очков, они проведут очный матч в Оренбурге 13 августа. В следующем туре "Зенит" 26 августа на выезде сыграет с "Оренбургом", "Рубин" в этот же день в гостях встретится с "Ахматом".

О Кубке России

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).