Впервые за 20 лет ни один украинский клуб не сыграет в основном этапе Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде уступило кипрскому "Пафосу"

НИКОСИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Украинские клубы впервые за 20 лет не сыграют в основном этапе футбольной Лиги чемпионов.

Единственным представителем страны в главном клубном турнире Европы в сезоне-2025/26 могло стать киевское "Динамо", однако в третьем квалификационном раунде команда проиграла кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2). Теперь клубу предстоит сыграть в квалификации Лиги Европы.

В последний раз основной этап Лиги чемпионов прошел без украинских клубов в сезоне-2005/06. Тогда киевское "Динамо" во втором раунде квалификации уступило швейцарскому "Туну" (2:2, 0:1), "Шахтер" на следующей стадии не смог справиться с итальянским "Интером" (0:2, 1:1).

На данный момент известны 29 из 36 участников предстоящего общего этапа Лиги чемпионов. Последние 7 команд определятся 26 и 27 августа, когда пройдут ответные матчи заключительного квалификационного раунда. На следующий день состоится жеребьевка общего этапа турнира. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.