Защитник выступает за клуб из Краснодарского края с 2018 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Защитник "Сочи" Кирилл Заика предпочитает горы морю, в этом сезоне он пока не дошел до пляжа. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я еще не дошел до моря. Наверное, дойду в сентябре, как обычно, - сказал он. - Почему так поздно? Да сейчас режим не тот, чтобы до моря доходить, тренировки вечером, днем не пойдешь, выходных нет. Мне без разницы, есть море или нет, если честно, я лучше в горы съезжу, чем на море схожу. Предпочитаю горы морю".

Заике 32 года, он выступает за "Сочи" с июля 2018 года. Всего за сочинский клуб защитник провел 173 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 17 результативных передач.