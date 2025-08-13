Семикратный чемпион мира отметил, что сейчас спортсмены лишены возможности использовать огромное количество элементов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Новые правила в синхронном плавании ограничивают сложность программ, они не позволяют раскрыть всю красоту вида спорта. Об этом в интервью ТАСС рассказал семикратный чемпион мира Александр Мальцев.

"Безусловно, это одна из проблем, наших болевых точек, - сказал Мальцев. - В старом синхронном плавании мы привыкли находить баланс между спортом и искусством, делать из наших программ мини-спектакли. Наш тренер, Гана Максимова, - великий постановщик, и наши программы всегда отличались этим. Когда ввели новые правила, то все очень стандартизировалось, мы были лишены возможности использовать огромное количество элементов, которые уже заложены в синхронное плавание. К сожалению, сейчас они просто отброшены, потому что ничего не стоят".

"Мы вынуждены использовать узконаправленные элементы, которые имеют коэффициент сложности. Конечно, это обеднило наш вид спорта. Это нас очень расстраивает, потому что мы не можем показать всю красоту, в том числе сложность. Потенциал безграничный, а мы этого не можем использовать", - добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 14 августа.