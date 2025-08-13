Спортсмен отметил, что спокойно относится к частым проверкам на допинг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Член сборной России по тяжелой атлетике Зулфат Гараев очень тщательно относится к тому, какие лекарственные средства предлагают ему для восстановления после нагрузок. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Меня продолжают регулярно проверять на допинг, недели три назад последний раз брали пробы, - рассказал Гараев. - Я к этому отношусь абсолютно спокойно, нам вообще переживать не стоит. В нашей сборной даже обычную аскорбиновую кислоту с опаской употребляют, все лекарства, которые мы используем, тщательно проверяются на сайте РУСАДА (Российского антидопингового агентства)".

"Предполагаю, что спортсменов из других стран проверяют куда меньше, чем нас", - заключил спортсмен, в 2021 году выигравший бронзу чемпионата мира в Ташкенте.