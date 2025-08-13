ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Седовым, у которого ранее обнаружили допинг

Соглашение расторгнуто по инициативе игрока

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА принял решение расторгнуть контракт с защитником Никитой Седовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение расторгнуто по инициативе игрока. В апреле "Спорт-Экспресс" сообщал, что в организме Седова обнаружили мельдоний.

Седову 24 года, он выступал за ЦСКА с 2024 года. В прошлом сезоне игрок набрал 17 очков (1 гол + 16 результативных шайб) в 57 матчах в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

ЦСКА в сезоне-2024/25 занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции и завершил участие в плей-офф в первом раунде, проиграв минскому "Динамо" (2-4).