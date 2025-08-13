Спортсменки выступали на чемпионате мира среди девушек до 21 года в Индонезии

ТАСС, 13 августа. Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты сборной Вьетнама на чемпионате мира среди девушек до 21 года в Индонезии из-за нарушений при прохождении гендерного теста. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

В пресс-службе FIVB сообщили, что провели расследование и пришли к выводу, что один из игроков сборной Вьетнама не имеет права участвовать в турнире из-за нарушения дисциплинарного регламента. Матчи команды, в которых принимала участие спортсменка, аннулированы, а сама волейболистка дисквалифицирована.

В Федерации волейбола Вьетнама (VFV) выразили несогласие с решением международной организации и заявили, что подадут официальную жалобу. По данным VFV, FIVB ввела дополнительные требования к профилю спортсменов национальной сборной Вьетнама, которые ранее не применялись.

По информации Jakarta Globе, скандал разгорелся после того, как сборная Вьетнама выставила на поле двух игроков, идентифицированных как мужчины. Тест для подтверждения пола был проведен по запросу команды-соперника, которая заподозрила нарушения.

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Иман Хелиф из Алжира оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса (IBA) сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет (МОК), исключивший IBA из олимпийского движения, не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в США. Также он будет добиваться запрета выступления трансгендеров на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.