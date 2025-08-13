Президент UFC подтвердил планы провести бой на территории Белого дома в 2026 году

Поединок должен состояться 4 июля

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и близкий соратник президента США Дональда Трампа Дэйна Уайт подтвердил, что 4 июля 2026 года на территории Белого дома состоится поединок турнира UFC, приуроченный к празднованию главного национального праздника страны - Дня независимости.

"Это определенно произойдет", - сказал он в интервью телеканалу CBS News. Как отметил Уайт, в понедельник он обсудил предстоящее событие с американским лидером. "Когда он [Трамп] позвонил мне и попросил меня сделать это, он сказал: "Я хочу, чтобы Иванка [Трамп] (дочь президента США - прим. ТАСС) была в центре всего этого", - отметил глава UFC.

По словам Уайта, в конце месяца он планирует провести встречу с Трампом и его дочерью, чтобы окончательно согласовать детали и место проведения боя. Как отметил неназванный источник телеканала, в Белом доме действительно рассчитывают, что мероприятие состоится.

В начале июля Трамп анонсировал проведение поединка турнира UFC на территории Белого дома в 2026 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия Декларации независимости США. По его словам, речь идет о "полноценном поединке" за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20-25 тыс. зрителей.