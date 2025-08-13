Хавьер Тебас обвиняется в пяти нарушениях

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Глава испанского трибунала по прозрачности и демократии в спорте Мигель Анхель Галан предоставил в Спортивный трибунал Испании (TAD) 50-страничный документ, в котором обвинил главу Ла Лиги Хавьера Тебаса в разглашении конфиденциальной информации о футбольном клубе "Барселона". Об этом сообщает газета AS.

По информации источника, Тебас совершил пять нарушений, разгласив информацию о каталонском клубе. В частности, в апреле Ла Лига обвинила "Барселону" в нарушении финансового fair play при восстановлении стадиона "Камп Ноу".

Также Галан осудил Тебаса за встречу с клубом "Атлетик" в период переговоров "Барселоны" о переходе выступающего за команду из Бильбао Нико Уильямса. В июле газета La Vanguardia сообщала, что представитель Уильямса встретился со спортивным директором "Барселоны" и заявил о желании футболиста присоединиться к клубу. По информации издания Sport.es, "Барселона" была намерена завершить оставшиеся детали по сделке 4 июля. Отмечалось, что "Барселоне" удалось убедить футболиста и его агента в отсутствии проблем с регистрацией игроков. Тем не менее 4 июля Уильямс продлил контракт с "Атлетиком", по мнению некоторых СМИ, влияние на решение игрока мог оказать Тебас.

Руководство Ла Лиги отказалось комментировать AS информацию о документе Галана. Как сообщает газета, в случае доказательства вины президента лиги, он может быть отстранен от должности.