Грозненский клуб проиграл в гостях "Оренбургу" в матче Кубка России

ОРЕНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. "Оренбург" дома со счетом 2:1 обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России.

В составе победителей голы забили Станислав Поройков (56-я минута) и Владислав Камилов (90+5). У гостей отличился Мануэль Келиану (90+1).

"Ахмат" провел второй матч под руководством Станислава Черчесова. В первой игре грозненцы в четвертом туре Мир - Российской премьер-лиги обыграли дома петербургский "Зенит" (1:0). Черчесов возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года. В предыдущий раз он работал в РПЛ в 2015 году, когда был главным тренером московского "Динамо". С 2011 по 2013 год Черчесов уже возглавлял "Ахмат" (ранее - "Терек"). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.

"Оренбург" занимает третье место в группе A, команда набрала три очка. Столько же у казанского "Рубина", который опережает оренбуржцев по дополнительным показателям. Лидером группы является "Зенит" (6 очков), "Ахмат" идет на последнем, четвертом месте без набранных очков.

В следующем туре "Оренбург" примет "Зенит" 26 августа, "Ахмат" в этот же день дома сыграет с "Рубином".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).