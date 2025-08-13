В последний раз Сергей Пиняев выходил на поле в официальном матче 2 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев пока работает по индивидуальной программе. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

В последний раз Пиняев выходил на поле в официальном матче 2 августа. Тогда полузащитник отметился забитым мячом в гостевой встрече чемпионата страны против "Пари Нижний Новгород" (3:2).

"Сергей Пиняев и Илья Самошников восстанавливаются, сроки корректируются, определенные консультации идут. Сергей работает сейчас индивидуально, Илья набирает форму, тоже готовится индивидуально, добирает кондиции", - сказал Галактионов.

"Локомотив" с 12 очками после четырех матчей лидирует в Мир - Российской премьер-лиге. В 5-м туре чемпионата страны красно-зеленые на выезде 16 августа встретятся с калининградской "Балтикой".