Нагорных назвал рабочим старт "Локомотива" в этом сезоне

"Локомотив" лидирует в РПЛ после четырех туров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Старт сезона-2025/26 для московского футбольного клуба "Локомотив" получился рабочим. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

В среду "Локомотив" обыграл на своем поле калининградскую "Балтику" (2:0) в матче Фонбет - Кубка России. Железнодорожники на старте сезона одержали пять побед в шести матчах во всех турнирах.

"Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. Сложный матч, непростой соперник. Старт "Локомотива" оценю как рабочий", - сказал Нагорных.

"Локомотив" с 12 очками после четырех матчей лидирует в Мир - Российской премьер-лиге. В 5-м туре чемпионата страны красно-зеленые на выезде 16 августа встретятся с "Балтикой".