Футболисты ПСЖ обыграли "Тоттенхэм" и стали обладателями Суперкубка УЕФА

Игроки французской команды оказались точнее в серии пенальти

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти обыграли английский "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе "Фриули" в итальянском Удине.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе ПСЖ голы забили Ли Кан Ин (85-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+4). У "Тоттенхэма" отличились Микки ван де Вен (39) и Кристиан Ромеро (48). В серии пенальти точнее были игроки парижской команды - 4:3.

ПСЖ впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне парижане впервые стали победителями Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" в сезоне-2024/25 выиграл Лигу Европы.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался на скамейке запасных и не принял участия в матче, дебютную встречу в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье, перешедший в команду 9 августа из французского "Лилля". Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.

"Тоттенхэм" принимал участие в матче за Суперкубок УЕФА впервые. ПСЖ боролся за трофей в 1996 году на правах победителя Кубка обладателей кубков (последний розыгрыш турнира прошел в 1999 году). Тогда Суперкубок УЕФА проводился в два матча, в обеих играх ПСЖ уступил итальянскому "Ювентусу" (1:6, 1:3), арбитром первой встречи, прошедшей в Париже, был российский арбитр Николай Левников.

"Тоттенхэм" провел первый официальный матч под руководством датчанина Томаса Франка, который возглавил клуб 12 июня. 6 июня "Тоттенхэм" отправил в отставку приведшего команду к победе в Лиге Европы австралийца Ангелоса Постекоглу из-за неудачного выступления в чемпионате Англии, где лондонцы по итогам сезона заняли 17-е место. Франк ранее возглавлял датский "Брондбю" и английский "Брентфорд".

О Суперкубке УЕФА

Сафонов стал первым россиянином с 2008 года, выигравшим Суперкубок УЕФА. Тогда в составе петербургского "Зенита" обладателями трофея стали Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Павел Погребняк, Роман Широков, Андрей Аршавин и Владислав Радимов и Виктор Файзулин.

Матчи за Суперкубок УЕФА проводятся с 1972 года. Самым титулованным клубом турнира является мадридский "Реал", в активе которого шесть трофеев. В прошлом году "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА обыграл итальянскую "Аталанту" (2:0).

Российские клубы дважды принимали участие в матче за Суперкубок УЕФА. В 2008 году "Зенит" победил английский "Манчестер Юнайтед" (2:1), в 2005-м московский ЦСКА уступил английскому "Ливерпулю" (1:3).