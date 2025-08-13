"Краснодар" разгромил "Динамо", "Локомотив" победил "Балтику". Итоги дня Кубка России

18-летний Казбек Мукаилов оформил дубль в своем первом матче за основную команду южан

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Программа второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России продолжилась четырьмя матчами. В среду футболисты московского "Динамо" крупно уступили "Краснодару", столичный "Локомотив" переиграл калининградскую "Балтику".

В заключительном матче дня "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" со счетом 0:4. Тренеры команд выставили неоптимальные составы, дав шанс молодым футболистам. У "Краснодара" за основную команду дебютировал 18-летний нападающий Казбек Мукаилов, который забил два мяча - на 19-й и 44-й минутах. Также забили Густаво Сантос (34) и Эдуард Сперцян (87).

Игру на "ВТБ-Арене" посетили 21 978 зрителей. Для болельщиков была доступна закрытая автограф-сессия с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александром Овечкиным. Рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ нанес символический удар перед матчем.

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров извинился перед болельщиками, которые не увидели то, что ожидали. "Прежде всего хочется поблагодарить болельщиков, их было много достаточно, к сожалению, увиденное ими не соответствовало их ожиданиям, - сказал Пивоваров журналистам. - Мы хотим прежде всего извиниться перед ними, мы обязательно разберем вместе с тренерским штабом то, что произошло, сделаем выводы, будем работать дальше на результаты команды. Начало сезона? В целом, есть над чем работать".

Главный тренер гостей Мурад Мусаев отметил, что Мукаилову не стоит думать о забитых мячах в ворота "Динамо". "Что касается Мукаилова, ему не надо сейчас на это отвлекаться. Это фактурный форвард, который может бороться, сохранять мяч, неплохо играть в подыгрыше, - сказал Мусаев журналистам. - Думаю, он будет сейчас больше тренироваться с нами".

"Краснодар" и "Динамо" выступают в группе B вместе с самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи". Матч между этими командами прошел ранее в среду и завершился победой "Сочи" после серии пенальти (1:1, 5:3 - по пенальти). "Крылья Советов" являются лидерами группы (4 очка), далее идут "Краснодар", "Динамо" (обе команды - по 3 очка) и "Сочи" (2). В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Сочи" 27 августа, "Динамо" в этот же день проведет гостевой матч с "Крыльями Советов".

Батраков снова отличился

Также в среду "Локомотив" дома обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. 20-летний Батраков продлил голевую серию во всех турнирах до 5 матчей. Всего на счету полузащитника 8 мячей в 6 матчах.

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отметил, что победа была тяжелой. "Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. Сложный матч, непростой соперник. Старт "Локомотива" оценю как рабочий", - сказал Нагорных журналистам.

"Локомотив" и "Балтика" выступают в группе D с московским ЦСКА и тольяттинским "Акроном". "Акрон" возглавляет группу с 5 очками, далее идут ЦСКА (4 очка), "Локомотив" (3) и "Балтика" (0). В следующем туре "Локомотив" примет "Акрон" 28 августа, "Балтика" днем ранее дома сыграет с ЦСКА.

Грозненский "Ахмат" в среду уступил "Оренбургу" со счетом 1:2. "Ахмат" провел второй матч под руководством Станислава Черчесова. В первой игре грозненцы в четвертом туре Мир - Российской премьер-лиги обыграли дома петербургский "Зенит" (1:0). Черчесов возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года.

"Оренбург" занимает третье место в группе A, команда набрала три очка. Столько же у казанского "Рубина", который опережает оренбуржцев по дополнительным показателям. Лидером группы является "Зенит" (6 очков), "Ахмат" идет на последнем, четвертом месте без набранных очков. В следующем туре "Оренбург" примет "Зенит" 26 августа, "Ахмат" в этот же день дома сыграет с "Рубином".

О Кубке России

Тур завершится матчем "Пари НН" - "Ростов" 14 августа. Игра пройдет в Саранске из-за ремонта стадиона в Нижнем Новгороде.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).