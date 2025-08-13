Россиянка в трех сетах переиграла датчанку Клару Таусон

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла датчанку Клару Таусон в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Кудерметовой, которая выступает на турнире без номера посева. Таусон была посеяна под 16-м номером. В четвертом круге россиянка сыграет с полькой Магдой Линетт (31-й номер посева).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 36-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA (2022).

Таусон 22 года, в рейтинге WTA она располагается на 15-й позиции. На счету датской спортсменки три победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше четвертого круга.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).