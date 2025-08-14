Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

В четвертом круге он обыграл аргентинца Франсиско Комесанью

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Аргентины Франсиско Комесанью в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 9-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина 17 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Комесанье 24 года, он занимает 71-е место в мировом рейтинге. Аргентинец не выигрывал соревнований под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он не доходил дальше третьего круга.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.