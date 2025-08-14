Россиянин снялся при счете 5:7, 0:3

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов из-за травмы снялся с матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо) против представителя Германии Александра Зверева.

Первый сет остался за Зверевым со счетом 7:5. На старте второго сета немец выиграл три гейма подряд, после чего Хачанов отказался от продолжения борьбы. Посеянный под 3-м номером Зверев в четвертьфинале сыграет с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном (5-й номер посева) и чехом Иржи Легечкой (22).

Хачанову 29 лет, он семь раз побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена, который занимает 12-е место в мировом рейтинге, на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.