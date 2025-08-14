Футболист перешел в "Динамо" из турецкого "Бешикташа"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уровень Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) остался на том же хорошем уровне, что был и два года назад. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов.

Зайнутдинов перешел в "Динамо" 28 июля, с 2023 по 2025 год казахстанский полузащитник выступал за турецкий "Бешикташ", до этого - за ЦСКА и "Ростов".

"Я ушел из РПЛ два года назад, получается. В принципе ничего в РПЛ не изменилось. Уровень чемпионата такой же хороший", - сказал Зайнутдинов.