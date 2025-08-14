Штангистка Груздова верит, что россиян допустят на ЧМ в Норвегии

Спортсменка отметила, что руководители международной и европейской федераций взяли курс на возвращение россиян на свои турниры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Чемпионка России по тяжелой атлетике Мария Груздова считает, что у отечественных спортсменов не должно возникнуть проблем в вопросе допуска на октябрьский чемпионат мира в Норвегии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Никаких переживаний по этому поводу нет, - ответила Груздова на вопрос, испытывает ли она тревогу по поводу того, допустят ли российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Норвегии. - Руководители международной и европейской федераций взяли курс на возвращение россиян на свои турниры. Россияне уже принимали участие в двух европейских и одном мировом первенстве. Думаю, все также гладко должно идти и дальше".

В 2025 году российские штангисты выступили в нейтральном статусе на взрослом чемпионате Европы в Молдавии, молодежном первенстве мира в Перу и юношеском континентальном первенстве в Испании.

"На чемпионате России в Санкт-Петербурге я решила стоявшие передо мной задачи на все 100 процентов, успешно выполнив все шесть подходов. Можно, конечно, было и лучше результаты показать, запас был. Но в связи с тем, что впереди еще очень много стартов, мы не стали выкладываться здесь по полной. Сейчас нужно поберечь здоровье перед чемпионатом мира, очень важно для нашей страны выступить там хорошо", - добавила спортсменка.

На взрослом чемпионате Европы, который проходил в апреле в Кишиневе, Груздова заняла четвертое место, на молодежном первенстве мира в Перу завоевала бронзовую награду.