Турнир пройдет в октябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) приступила к решению вопросов по участию спортсменов в октябрьском чемпионате мира в Норвегии. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФТАР Александр Егоров.

"Мы уже начали решать вопросы по участию наших спортсменов в этом турнире, прорабатываем разные варианты, касающиеся получения въездных виз и логистики, - рассказал Егоров. - Также занимаемся оформлением нейтральных статусов, которые в настоящее время есть не всех наших спортсменов. Постараемся сделать все, что в наших силах".

"Я думаю, мы способны обеспечить участие в чемпионате мира. Конечно, могут возникнуть и какие-то непредвиденные обстоятельства, но это будет уже дело случая. Повторюсь, федерация включилась в процесс, как только открылась возможность. Если все получится, российские спортсмены поедут на чемпионат мира", - добавил собеседник ТАСС.

Во второй половине июля в Мадриде проходил юношеский чемпионат Европы, который из-за позднего получения въездных виз в Испанию вынуждены были пропустить четыре российских тяжелоатлета.

"Что касается участия наших юных тяжелоатлетов в первенстве Европы в Испании, то визы в эту страну мы должны были получить на пять суток раньше, чем это фактически произошло. Мы каждый день приезжали, но нам все время говорили, что надо еще немного подождать. Также я хочу отдать должное президенту Европейской федерации тяжелой атлетики Астрид Хассани, который очень помог нам в этом вопросе", - сказал Егоров.

Исполнительный директор ФТАР отметил, что руководство Международной федерации тяжелой атлетики также выступает за выступление российских нейтральных спортсменов на чемпионате мира. "Я думаю, что в ближайшее время мы будем еще плотнее выстраивать работу с ними", - заключил собеседник ТАСС.