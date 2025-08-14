Турнир пройдет в Нидерландах с 20 по 24 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Девять российских спортсменов в предварительную заявку на юниорский чемпионат мира по велогонкам на треке в Нидерландах. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В заявку на соревнования были включены имеющие нейтральный статус Захар Кимаковский, Дмитрий Павловский, Марк Попов, Ярослав Просандеев, Артем Пученкин, Матвей Яковлев, Полина Даньшина, Аглая Кокарева и Вероника Солозобова.

Юниорское первенство мира пройдет в Апельдорне с 20 по 24 августа.

Первенство Европы среди молодежи и юниоров проходило в июле в Португалии. Попов выиграл на том турнире две золотые медали (в омниуме и гонке по очкам), Даньшина - одно золото (омниум) и одно серебро (гонка по очкам), Яковлев - серебро в гонке с выбыванием и бронзу в скретче, Павловский - серебро в гите на 1 км, Кокарева - бронзу в гонке с выбыванием.