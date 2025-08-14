Главы России и США проведут встречу 15 августа на Аляске

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассчитывает, что итоги саммита на Аляске между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом положительно повлияют на отношение стран в области спорта. Об этом он рассказал ТАСС.

"Надеемся, что по итогам этой встречи будут положительные решения по всем вопросам. Не думаю, что на ней будут обсуждаться спортивные вопросы, - сказал Каменский. - Но если будут положительные решения в сторону сближения двух стран, то это может отразиться и на спорте, который имеет огромное значение в нашей жизни".

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.