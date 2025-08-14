Сербский специалист покинул команду в июне

ТАСС, 14 августа. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сперва не поверил в новость об уходе с поста главного тренера команды Марко Николича, игрокам было грустно и обидно. Об этом Акинфеев рассказал "Спорт-Экспрессу".

9 июня ЦСКА сообщил об уходе Николича с поста главного тренера команды. 14 июня сербский специалист возглавил греческий АЕК.

"Чуйки точно не было, - сказал Акинфеев в ответ на вопрос, мог ли он представить, что по окончании сезона-2024/25 произойдут изменения в команде. - Случилось то, что случилось. В футболе это нормальные вещи. При Марко была действительно крепкая, хорошая команда. Могли выступить и лучше, если бы осенью не растеряли очки. Но весенний отрезок дал ощущение, что все это может перерасти во что-то глобальное - уже в новом сезоне".

"Я сначала не поверил. Когда вышли новости, позвонил [директору по коммуникациям] Кириллу Брейдо: "Что, правда?" Он ответил: "Похоже, да". А после сам Марко связался со мной и пятью-шестью футболистами, сказал, что принял такое решение. Понятно, было грустно, обидно: команда, можно сказать, "слепилась", было ощущение, что поборемся за высокие места. С другой стороны, будь мне 20-25 лет, я бы, наверное, задавался вопросами: "Почему? Зачем?" Но сейчас. Человек принял решение. Уговаривать, переубеждать - не то время. Марко очень благодарен. Команда стала более уверенной и взрослой, заиграл Матвей Кисляк и вся наша молодежь", - добавил вратарь.

Николичу 45 лет, он возглавлял московский ЦСКА с лета 2024 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России и завоевала бронзовые медали чемпионата страны. После зимней паузы команда не проиграла ни одного матча в чемпионате России, одержав 8 побед и 4 раза сыграв вничью в 12 турах.