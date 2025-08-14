Российские спортсмены на чемпионате мира выступали в нейтральном статусе, им было запрещено ассоциировать себя со своей страной

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российским спортсменам на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре предлагали в отеле русский салат, также известный как оливье. Об этом в интервью ТАСС рассказал семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев.

"Мы не застали, он появился уже после заезда пловцов - они заехали сразу после окончания синхронного плавания. Они вот застали, да", - сказал Мальцев про русский салат в меню отеля.

Спортсмен отметил, что если бы у него была возможность, то он бы попробовал русский салат, несмотря на ограничения, наложенные нейтральным статусом. "Да нет, я думаю, не до такой степени все", - ответил он на вопрос, могло бы это быть нарушением правил выступления на турнире.