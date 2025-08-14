Российские клубы не участвуют в европейских турнирах из-за ситуации на Украине

ТАСС, 14 августа. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не испытывает нехватки игры в еврокубках, поскольку успел наиграться в европейских турнирах. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Нехватки [еврокубков] точно не испытывал. Жалко ребят, которые из-за отстранения не могут попробовать свои силы в этих турнирах, - сказал Акинфеев. - Но за себя могу сказать, что наигрался там. Особенно в Лиге чемпионов. В еврокубках у меня за 140 матчей. Мне в этом смысле повезло".

В 2005 году в составе ЦСКА Акинфеев завоевал Кубок УЕФА.

Российские команды не участвуют в еврокубках с 2022 года из-за ситуации на Украине.