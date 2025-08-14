Ранее 45-летняя американка получила wild card на US Open

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс уже давно не показывает выдающихся результатов, и в будущем их тоже ждать не стоит. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее пресс-служба Открытого чемпионата США (US Open) сообщила о том, что Уильямс получила специальное приглашение (wild card) на турнир.

"Для болельщиков ее участие интересно, я думаю, что зрители захотят посмотреть на великую теннисистку. Она добилась невероятных результатов, но ее лучшие годы позади. Уильямс давно не добивалась больших результатов и уже вряд ли добьется больших побед. Она играет сейчас для себя, и если ей все еще это приносит удовольствие, здоровье позволяет, то почему бы не играть", - сказал Янчук.

Уильямс 45 лет, она выигрывала US Open в 2000 и 2001 годах. Всего на счету американки 49 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). В паре американка завоевала 22 трофея под эгидой организации, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).