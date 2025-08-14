Российский голкипер завоевал пятый трофей в составе французского клуба

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пресс-служба сборной России по футболу поздравила российского голкипера Матвея Сафонова с завоеванием пятого трофея в составе французского ПСЖ. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале национальной сборной.

Ранее ПСЖ в серии пенальти обыграл английский "Тоттенхэм" со счетом 4:3 и завоевал Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, французская команда сумела отыграть два мяча в концовке встречи. Сафонов не принял участия в матче. После матча главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал, что доволен присутствием Сафонова в команде.

"Это уже пятый трофей для нашего вратаря в составе ПСЖ. Браво, Мотя", - говорится в сообщении сборной России.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.