Синхронист Мальцев рассказал, в чем больше всего нуждаются его партнерши

Спортсмен отметил, что им нужна поддержка

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Партнерши российского синхрониста Александра Мальцева больше всего нуждаются в поддержке. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Мальцев на завершившемся в августе в Сингапуре чемпионате мира выступал с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой.

"В первую очередь они хотят поддержки, это я могу сказать на 100%. В работе очень часто сталкиваешься с ситуациями, которые напрямую зависят от настроения партнерши, - сказал Мальцев. - Надо сохранять такое настроение, чтобы они всегда были довольными. Если их что-то расстроило, то надо поддержать".

"На соревнованиях все очень волновались, особенно перед дуэтами. Для Олеси это вообще был первый чемпионат мира, поэтому нужно было найти слова поддержки. У меня это получилось, хотя я тоже волновался, но уже меньше, потому что прошло соло", - добавил он.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов.