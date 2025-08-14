Игроку предстоит операция

БАРНАУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Футболист барнаульского "Динамо" Кирилл Могель выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной во время празднования гола. Об этом сообщает пресс-служба команды.

10 августа после гола в ворота "Оренбурга-2" Могель во время празднования неудачно сделал сальто, после чего сразу был заменен из-за травмы. Победу в матче со счетом 2:0 одержала барнаульская команда.

"С сожалением сообщаем, что Кириллу предстоит операция на колене и текущий сезон, в котором он забил четыре мяча, для него точно закончен, - говорится в сообщении пресс-службы. - Кирилл, выздоравливай, дружище. Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол".

"Динамо" из Барнаула занимает пятую строчку в турнирной таблице четвертой группы Леон - Второй лиги дивизиона "Б".