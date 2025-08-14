Товарищеская игра пройдет 23-го числа

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Матч с участием легенд отечественного хоккея и команды правительства Иркутской области, который планировалось провести в марте, состоится 23 августа в Ангарске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Знаменитый хоккейный защитник, олимпийский чемпион, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов приедет в Ангарск для участия в дружеском матче с командой губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Игра состоится 23 августа во дворце спорта "Ермак", - говорится в сообщении.

Вместе с Фетисовым в составе звездной команды на лед выйдут известные хоккеисты - Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Евгений Иванушкин. Они также проведут мастер-классы для юных спортсменов, ответят на вопросы молодежи.

Ранее товарищеский матч между легендами отечественного хоккея и командой правительства Иркутской области трижды проходил на льду Байкала с целью привлечения внимания к экологическим проблемам самого глубокого в мире озера, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году из-за сложной ледовой обстановки матч переносили с Байкала во дворец спорта "Ермак" в Ангарске, но в итоге он не состоялся из-за болезни Фетисова и Якушева, который также планировал приехать.