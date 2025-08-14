По словам главы РПЛ, для принятия решения важно учитывать множество факторов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Идея о введении потолка зарплат футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) масштабная и новаторская, необходимо детально ознакомиться с предложениями. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Потолок зарплат на данный момент действует для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В настоящее время он составляет 900 млн рублей для каждого клуба.

"Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать ее на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями. Применительно КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес-модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов - и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов", - сказал Алаев.

"В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрен потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, но нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития", - добавил он.

Алаев также заявил о готовности предоставить свое мнение и аналитические выкладки в случае заинтересованности министерства спорта.