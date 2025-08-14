В состав делегации вошли 14 человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представительная делегация из Чили принимает участие в форуме "Каратэ и Общество" в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил обладатель шестого Кубка Мира по киокушин карате, национальный представитель международной организации Kyokushinkaikan Union в Республике Чили Виктор Коллао.

"Мы рады принимать участие в форуме, - сказал Коллао. - Здесь мы можем не только поделиться мастерством, но и поговорить о развитии и философии карате. Мы приехали достаточно представительной делегацией - 14 человек. Перед отъездом нас принял министр спорта Чили, который поддержал наше участие в форуме и отметил важность развития карате. Сейчас в Чили футболисты не добиваются больших результатов, поэтому мы считаем, что сейчас самое время для развития карате".

I Международный форум "Каратэ и Общество" и I Кубок мира мастеров проходят в Москве с 13 по 18 августа.