В спортивную сферу Александр Медведев попал в конце 1990-х годов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первому президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), председателю правления футбольного клуба "Зенит" Александру Медведеву исполнилось 70 лет. Помимо работы на руководящих постах в бизнесе и спорте, Медведев известен тем, что стоял у истоков создания интернет-сайта одного из главных и крупных спортивных изданий в стране.

До начала 2000-х годов имя Медведева абсолютно не увязывалось со спортом. Родившийся в Сахалинской области Медведев окончил Московский физико-технический институт, затем работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, а потом почти 10 лет трудился в австрийских компаниях. В спортивную сферу Медведев попал в конце 1990-х годов, когда стал главным инвестором "Спорт-Экспресс-Интернет" - интернет-СМИ ведущей на тот момент спортивной газеты страны.

Как рассказывали те, кто работал с ним, Медведев вел себя тактично, вмешиваясь в работу редакции крайне редко. "Медведев в то время возглавлял австрийскую компанию, которая занималась в том числе инвестиционными проектами. Он был пронизан настроениями, царящими на Западе, и видел в интернете будущее. Это во-первых. Во-вторых, Александр Иванович безумно предан спорту. Он фанат, он сам играет, и это дело его жизни. В-третьих, Медведев очень ценит литературу, много читает. Поэтому в какой-то момент ему захотелось вложиться в интернет, желательно спортивный, желательно с качественными текстами. Мы были лучшим вариантом", - рассказал "Спортсу" в 2016 году на тот момент главный редактор "Спорт-Экспресс-Интернет" Александр Зильберт.

Не побоялся конфликтовать с НХЛ

С конца 1990-х годов Медведев вошел в газо-нефтяную отрасль, и в 2002 году стал генеральным директором "Газэкспорта" (с 1 ноября 2006 года компания носит название "Газпром экспорт") - дочернего предприятия "Газпрома". В том же году он стал членом правления "Газпрома", а с 8 апреля 2005 года до 25 февраля 2019 года Медведев занимал пост заместителя председателя правления компании.

В середине 2000-х годов уже говорили о создании на территории Европы и Азии хоккейной лиги, которая могла бы конкурировать с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). В нынешнем виде этот проект придумал Владимир Путин. Медведев был одним из тех, кто реализовал проект, который тогда назывался как Объединенная российская хоккейная лига.

Как рассказывал ТАСС несколько лет назад двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, многие вопросы, связанные с передачей управления лиги от Федерации хоккея России, решил именно Медведев благодаря финансовым ресурсам. Медведев тогда стал первым президентом КХЛ, а Фетисов после реорганизации структуры лиги - председателем совета директоров.

Отсутствие боязни бросить вызов той же НХЛ выделяло Медведева, пускай и все признавали, что его стиль руководства лигой был в чем-то авторитарным. Медведев не побоялся вступить в конфликт с заокеанской лигой, поспособствовав приезду в Россию Александра Радулова и Яромира Ягра. Российский нападающий вернулся на родину при скандальной ситуации: имея действующий контракт с "Нэшвиллом", он перешел в "Салават Юлаев". Но при этом через два года обе лиги снизили градус напряженности, договорившись уважать контракты друг друга. Медведев вынашивал идею и включения Европы в состав КХЛ, признаком чему стало появление в лиге клубов из Финляндии, Словакии, Хорватии, Чехии.

Стоит отметить, что во времена своего президентства в КХЛ Медведев занимал и пост председателя совета директоров СКА, который при нем стал одним из топ-клубов лиги. Но никто Медведева в создании для петербургского клуба благоприятных условий обвинить не мог, тем более что команда при нем так Кубок Гагарина и не выигрывала и даже не доходила до финала. В одном из сезонов по его инициативе чемпионат не прерывался даже тогда, когда сборная России играла в ноябре этап Евротура.

Период правления Медведева в КХЛ запомнился и двумя трагическими событиями: смертью молодого игрока "Авангарда" Алексея Черепанова во время матча в Чехове и авиакатастрофой самолета с командой "Локомотив" на борту при вылете из Ярославля в сентябре 2011 года. Именно Медведев во время первого матча сезона 7 сентября того года выходил на лед в матче в Уфе и первым официально сообщил всем присутствующим эту ужасную новость.

Любит выходить и на лед, и на корт

Пост президента и председателя правления КХЛ Медведев покинул в ноябре 2014 года, когда стало ясно, что концепция развития лиги поменялась. Стремление к конкурентоспособности, драфт молодых игроков были вытеснены концепцией создания базовых для сборной клубов, чтобы победить на Олимпиаде 2018 года после провальных Игр в Сочи.

При этом Медведев продолжает оставаться в совете директоров КХЛ. Через пять лет после ухода с поста президента КХЛ он сменил Сергея Фурсенко на посту президента "Зенита", а в июне 2023 года он стал председателем правления клуба. При Медведеве "Зенит" сохранил курс на привлечение в состав талантливых и сильных южноамериканских игроков, что вкупе с работой тренера Сергея Семака принесло "Зениту" пять чемпионских титулов подряд.

По итогам сезона-2024/25 его позиции в "Зените" едва не пошатнулись после того, как клуб не защитил свое чемпионское звание. Но должность главы совета директоров хоккейного клуба СКА, куда Медведев вернулся в 2023 году, он потерял.

Медведев также является любителем тенниса и часто сам играет на корте, как любит выходить и на хоккейный лед. По его инициативе в Санкт-Петербурге проходит традиционный теннисный турнир.