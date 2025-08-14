Российский самбист Хабибулаев стал победителем Всемирных игр

Магомед Гасанов завоевал серебро турнира

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Российский самбист Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль на Всемирных играх в весовой категории до 64 кг. Турнир проходит в китайском Чэнду.

Хабибулаев в финальном поединке победил Маратбека Рахметоллина из Казахстана. Россиянин Магомед Гасанов уступил в финале армянину Арману Аванесяну и стал серебряным призером турнира в весовой категории до 98 кг.

Ранее российская самбистка Софья Истомина завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг, серебряными призерами турнира стали Ролан Зиннатов (до 71 кг), Ованес Абгарян (до 79 кг) и Абусупиян Алиханов (до 88 кг), бронза у Нины Сердюк (до 59 кг).

Всемирные игры завершатся 17 августа. Всего на турнире разыграют 235 комплектов медалей в 34 видах спорта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе в восьми дисциплинах.

О Всемирных играх

Последний раз российские спортсмены выступали на Всемирных играх, которые проходили в 2017 году в польском Вроцлаве. Тогда сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых наград. Вторыми на тех Играх были немцы (18-10-14), третьими - французы (14-14-15). В 2022 году Международная ассоциация Всемирных игр по политическим соображениям не допустила россиян и белорусов до участия в своих соревнованиях.

Всемирные игры проводятся Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA) - некоммерческой международной спортивной организацией, признанной и поддерживаемой Международным олимпийским комитетом (МОК). В состав IWGA входят 40 международных спортивных федераций-членов. Она организует и продвигает Всемирные игры, которые проводятся с 1981 года один раз в четыре года и включают в себя состязания по примерно 35 видам спорта, большинство из которых отсутствуют в программе Олимпиад.

Квалификационный отбор для участия в Играх проводился международными спортивными федерациями по видам спорта, входящим в программу Всемирных игр.