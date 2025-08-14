Спортсменка поднялась на пять позиций

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россиянка Алина Лысенко стала лидером мирового рейтинга Международного союза велосипедистов (UCI) в спринте. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Россиянка поднялась на пять строчек, набрав 4 911 очков. Второе место занимает японка Мина Сато (4 850 очков), третье - нидерландка Хетти ван де Вау (4 621).

Лысенко 22 года, в марте она стала серебряным призером этапа Кубка наций по велоспорту на треке в спринте. В декабре 2024 года спортсменка стала победительницей общего спринтерского зачета Лиги чемпионов по велоспорту на треке, выступая в нейтральном статусе. На чемпионате Европы 2025 года она выиграла бронзу в спринте.