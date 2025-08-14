По мнению вратаря ЦСКА, сильных российских и иностранных игроков должно быть примерно поровну

ТАСС, 14 августа. Молодые футболисты должны прогрессировать рядом с легионерами топ-уровня, сложно, когда уровень одноклубников ниже, количество россиян и легионеров должно быть примерно поровну. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

"У меня нет конкретной формулы. Но молодые футболисты должны прогрессировать рядом с топ-легионерами. У нас нет десяти [Матвеев] Кисляков, хотя бы пяти [Кириллов] Глебовых. Так не только в ЦСКА - в любом клубе. Есть один, два, три - в принципе, это нормально. Но они должны развиваться в окружении сильных футболистов. Когда появился [Александр] Головин в ЦСКА, рядом были [Сейду] Думбия, [Роман] Еременко и все остальные. То же самое с [Федором] Чаловым. Он стал лучшим бомбардиром именно в той команде. Когда уровень одноклубников ниже, уже сложнее. По мне, сильных русских и топ-иностранцев должно быть примерно поровну. Понятно, что так не бывает. Но по факту пять-шесть качественных легионеров в составе необходимы", - сказал Акинфеев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил "Коммерсанту", что его ведомство начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир - Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.